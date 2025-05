Precompilata 2025 come ottenere fino a 80 euro di sconto Irpef per le cure del proprio animale domestico

Dal 15 maggio 2025, sarà possibile modificare il proprio modello 730 precompilato e ottenere fino a 80 euro di sconto IRPEF per le spese veterinarie degli animali domestici. Scopri come beneficiare di questa detrazione, riservata a chi effettua pagamenti tracciabili e con un limite di 550 euro. Ecco tutto ciò che devi sapere!

Dal 15 maggio si potrà modificare il 730 precompilato e detrarre fino a 80 euro per le spese veterinarie sostenute nel 2024. Il beneficio spetta solo con pagamenti tracciabili e fino a un limite di 550 euro: ecco come funziona la detrazione per chi vive con cani e gatti. 🔗Leggi su Fanpage.it

