Precious Fashion in passerella torna l’oro e La Filiera dell’accessorio moda si prepara

Arezzo, 13 maggio 2025 – Con il ritorno del massimalismo nelle passerelle, l'oro riacquista il suo splendore. I grandi brand di moda abbracciano volumi opulenti e accessori scintillanti, richiedendo alla filiera una risposta adeguata. Mentre i prezzi dei metalli preziosi salgono, la moda si prepara a brillare in modo straordinario.

Arezzo, 13 maggio 2025 – Addio “quite luxury”, bentornato massimalismo. Volumi opulenti, accessori che brillano di metalli preziosi. l’orotorna a sfavillare nelle collezioni dei grandi brand di moda, che quindi richiedono una risposta alla Filiera. E la risposta, tra l’impennata delle quotazioni dell’oro e la capacità di evolvere tecnologicamente delle aziende, si inizia a delineare a Oroarezzo. Seconda edizione di “PreciousFashion”, evento che Italian Exhibition Group organizza assieme a AFEMO, l’associazione dei produttori ed esportatori di macchinari per la Filiera orafa, e al magazine Leather & Luxury che ha prodotto una nuova ricerca sullo stato di salute delle aziende della Filieradell’accessorio in metallo. Guardare al futuro è un dovere. Ma come? La partita si gioca tra materiali, processi e costo della materia prima. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Precious Fashion, in passerella torna l’oro e La Filiera dell’accessorio moda si prepara

Le notizie più recenti da fonti esterne

Precious Fashion, in passerella torna l’oro e La Filiera dell’accessorio moda si prepara - L’oro torna a sfavillare nelle collezioni dei grandi brand di moda, che quindi richiedono una risposta alla filiera ... 🔗lanazione.it

Burberry torna in passerella, Tisci dice la sua sulle Fashion Week - Burberry torna in passerella: il marchio inglese annuncia la sua data per la Fashion Week di settembre. Secondo il direttore creativo Riccardo Tisci “le settimane della moda non vanno eliminate. Hanno ... 🔗laconceria.it

A febbraio Calvin Klein torna in passerella: alla New York Fashion Week la nuova collezione di Veronica Leoni - Marianna Soru Seguici su Google News L'articolo A febbraio Calvin Klein torna in passerella: alla New York Fashion Week la nuova collezione di Veronica Leoni proviene da Metropolitan Magazine. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Reverendo torna a cantare con J-Ax e annuncia il nuovo album Uno

A sette anni dal suo ultimo (e primo) lavoro solista “Oltre”, torna il musicista pugliese Reverendo con il nuovo album “Uno”.