Prato | Tar dice sì alla fondazione in memoria del femminicida Senza il nome del killer La sorella di Elisa Amato | Mi fa male

A Prato, il Tar della Toscana sorprende con una decisione controversa: approva la creazione di una fondazione in memoria di un femminicida, a patto che non ne porti il nome. La sorella di Elisa Amato esprime il suo dolore di fronte a un'iniziativa che riaccende il dibattito sulla memoria e il ricordo delle vittime di violenza.

fondazione in memoria dell'autore di un femminicidio a Prato? Si può fare, dice il Tar della Toscana, purché l'ente non porti il nome dell'assassino. Il Tar, in maniera sorprendente, ha dato il via libera alla famiglia del ragazzo di creare una fondazione in memoria del figlio. La notizia è stata riportata da "La Nazione"