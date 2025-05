prato school cup baroncelli lancia in vetta il copernico pari fra buzzi e dagomari

Prato, 13 maggio 2025 - Il Copernico parte col piede giusto nella Prato School Cup, grazie a un gol decisivo di Baroncelli che gli consente di conquistare i tre punti nella sfida inaugurale del girone A contro il Livi Brunelleschi. Un avvio promettente per l'istituto di viale che punta alla vittoria.

Prato, 13 maggio 2025 - Basta un gol di Baroncelli per regalare i tre punti nel match inaugurale dell’edizione 2025 della PratoSchool Cup al Copernico nella sfida del girone A contro il Livi Brunelleschi. Nel match d’esordio giocato nel weekend al Chiavacci della Zenith Prato, l’istituto di viale Borgovalsugana si è imposto 1-0, in una sfida ricca di emozioni, dove si è registrata anche un’espulsione per parte. Il Copernico con questo successo si è portato subito in vetta alla classifica, visto il concomitante pareggio all’esordio fra Buzzi e Dagomari. Il botta e risposta fra Carli e Varrosi è valso un punto a testa per le due squadre, che così si ritrovano in seconda piazza a Pari punti e già costrette a inseguire la capolista Copernico.Ricordiamo che la PratoSchool Cup vede ai nastri di partenza otto formazioni, suddivide in due gironi: le prime due classificate giocheranno le semifinali Gold, le terze e le quarte le semifinali Silver. 🔗Leggi su Lanazione.it