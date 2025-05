Prato la famiglia di Federico Zini che uccise l’ex Elisa Amato fa una fondazione in suo ricordo Arriva l’autorizzazione del Tar

La decisione del TAR di autorizzare la famiglia di Federico Zini a costituire una fondazione contro la violenza di genere, pur escludendo il suo nome, suscita polemiche. Zini, responsabile dell'omicidio dell'ex fidanzata Elisa Amato, di soli 29 anni, solleva interrogativi sulla memoria e la sensibilizzazione contro la violenza, in un contesto di profonda sofferenza.

Sta facendo discutere la decisione del Tar che ha dato luce verde alla famiglia di FedericoZini per costituire una fondazione a suo nome, contro la violenza di genere, «purché non sia con il suo nome». Zini, 25 anni, uccise la sua ex fidanzata, ElisaAmato, di 29 anni perché non accettava la fine della loro storia. Il 26 maggio 2018 la intercettò sotto casa sua a Prato, la costrinse a salire in auto per poi ucciderla con un colpo di pistola. Poco dopo l’omicidio il giovane andò in un parcheggio a San Miniato nel pisano e si suicidò con la stessa arma. ElisaAmato con FedericoZiniIl tentativo della Regione Toscana Quando Maurizio Zini, padre del killer, annunciò la creazione di una fondazione in memoria del figlio, con tanto di raccolta fondi della migliore amica di Zini, si sollevarono polemiche. 🔗Leggi su Open.online

