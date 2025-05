Prato al Centro Angiolini esperti a confronto sulla diffusione delle allergie

Prato, 13 maggio 2025 - Il Centro Ambulatoriale Angiolini Diagnosi e Salute, in collaborazione con Genetic Farma, ospiterà un convegno il 15 maggio per discutere l’aumento delle allergie nella società odierna. Esperti del settore si confronteranno su cause, effetti e strategie di prevenzione, offrendo un'importante occasione di approfondimento per professionisti e cittadini.

Prato, 13 maggio 2025 - Un convegno per parlare di allergie e della loro diffusione nella società odierna. E' quanto organizzato dal Centro Ambulatoriale Angiolini Diagnosi e Salute con la collaborazione organizzativa di Genetic Farma. L'appuntamento è per giovedì 15 maggio, dalle 19.30, negli spazi di via Angiolini 15a, zona piazza del Mercato Nuovo a Prato. Il corso di formazione vedrà la partecipazione di una trentina di medici di base, con rilascio dei relativi crediti Ecm. Il convegno, dal titolo 'Perché oggi siamo tutti allergici', vedrà come relatore il professor Oliviero Rossi, professore di allergologia e immunologia clinica presso l'università degli studi di Firenze. Parliamo di uno dei massimi esperti in materia a livello nazionale."Affrontiamo una tematica quanto mai attuale – spiega Mauro Trasmondi, presidente e amministratore delegato del CentroAngiolini -.

