Pratiche per la cittadinanza 8 arresti | ci sono anche dipendenti comunali

Nelle prime ore del mattino del 13 maggio, la Polizia Metropolitana di Napoli ha eseguito un'ordinanza cautelare, portando all'arresto di otto persone, tra cui alcuni dipendenti comunali. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura, in relazione a pratiche illecite riguardanti la cittadinanza.

Nelle prime ore del mattino di oggi, 13 maggio, la Polizia Metropolitana di Napoli con il "Gruppo Tecnico Operativo Indagini" ha dato esecuzione a un'ordinanza cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, che ha disposto.

