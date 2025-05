Pozzuoli scuole e palestre chiuse per rischio sismico | scatta l’ordinanza del Comune

Pozzuoli si prepara ad affrontare un'emergenza sismica: il sindaco ha emanato un'ordinanza che chiude scuole e palestre dopo le recenti scosse avvertite in città. Tecnici sono al lavoro per valutare i potenziali danni strutturali, garantendo la sicurezza della comunità. L'ordinanza, numero 260 del 13 maggio 2025, segna una risposta tempestiva a questa minaccia.

Dopo le forti scosse avvertite in città, il sindaco ordina la chiusura degli istituti scolastici e lo stop alle attività sportive: tecnici al lavoro per verificare eventuali danni strutturali.Pozzuoli – Il Comune di Pozzuoli ha disposto, con ordinanza n. 260 del 13 maggio 2025, la chiusura immediata delle scuole e la sospensione di tutte le attività sportive nelle palestre scolastiche del territorio comunale. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale a seguito dello sciame sismico registrato nella giornata di lunedì, con scosse che hanno raggiunto una magnitudo massima di 4.4, secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano.Il bollettino sismico, emesso alle 12:48, ha segnalato otto eventi tellurici con magnitudo Md ? 0.0, tra cui due di particolare intensità: 3. 🔗Leggi su Puntomagazine.it