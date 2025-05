Pozzuoli | Manzoni espone la convivenza con il bradisismo dopo scossa e crolli

Durante una conferenza stampa a Monteruscello, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha affrontato il tema del bradisismo, evidenziando i recenti eventi di scossa e crolli. Manzoni ha invitato i cittadini a confrontarsi con questa persistente condizione geologica, sottolineando che il bradisismo è una realtà che caratterizzerà il futuro della comunità.

Durante una conferenza stampa presso la sede della Protezione Civile a Monteruscello, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ha sottolineato come il bradisismo rappresenti una realtà destinata a rimanere nel tempo, invitando la cittadinanza a fare i conti con questa condizione geologica. Una realtà in evoluzione Il sindaco ha evidenziato che il fenomeno del bradisismo

