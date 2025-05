Pozzolengo fiamme e paura alla casa di riposo | evacuati gli ospiti

Pozzolengo, 13 maggio 2025 – Una tranquilla mattina si è trasformata in un incubo quando un incendio è scoppiato nella casa di riposo del paesino, costringendo all'evacuazione degli ospiti. Gli abitanti della zona hanno assistito con preoccupazione alle fiamme svilupparsi, mentre le squadre di emergenza si attivavano per contenere la situazione.

Pozzolengo, 13 maggio 2025 – Momenti di questa mattina attorno alle 7 a Pozzolengo, tranquillo paesino sdraiato tra le colline moreniche del Garda sul confine con la provincia di Mantova e a pochi chilometri dalle acque del Benaco.Per motivi non ancora noti un incendio si è innescato nelle zona del tetto di villa Albertini Pancaldi, che ospita la casa di riposo del paese. Nel palazzo ottocentesco risiede una trentina di anziani ed è disposta su tre piani, con le camere da letto al primo e secondo.Le causeAl momento non sono note le cause del rogo, pure se sono ipotizzabili il malfunzionamento di una canna fumaria oppure un corto circuito. L'allarme è stato dato quando il denso fumo generato dalle fiamme ha cominciato a propagarsi.Gli ospitiIl primo pensiero per gli operatori presenti nella struttura è stato per gli ospiti, messi in sicurezza sin da subito.