Poste Italiane al via la seconda edizione del premio giornalistico TG Poste

Poste Italiane lancia la seconda edizione del Premio Giornalistico TG Poste, un'iniziativa creata per scoprire e valorizzare giovani talenti nel campo dell'informazione. Attraverso questa competizione, si cerca di promuovere tecniche e linguaggi narrativi innovativi, offrendo un'opportunità unica agli aspiranti giornalisti. Il Premio è aperto a tutti gli interessati.

ROMA (ITALPRESS) – Il premiogiornalistico TG Poste torna alla ribalta con la secondaedizione dell’iniziativa promossa da PosteItaliane per scoprire e valorizzare giovani talenti del mondo dell’informazione che sappiano proporre tecniche e linguaggi narrativi innovativi. Il premio è aperto agli studenti delle scuole di giornalismo, professionisti e pubblicisti al di sotto di 30 anni iscritti all’Ordine dei Giornalisti o praticanti nelle scuole di giornalismo riconosciute dall’Odg che nei dodici mesi precedenti abbiano realizzato e pubblicato almeno dieci prodotti giornalistici.La formula originale del premio prevede che i candidati si misurino proponendo un breve video di presentazione e un servizio giornalistico inedito per carta stampata o testate web, telegiornale o contenuto informativo video per i social media che – ispirandosi anche a fatti di cronaca e attualità – tratti argomenti attinenti ai principali settori nei quali opera PosteItaliane: Innovazione, trasformazione digitale; Economia sostenibile, territori, progetto Polis; Corrispondenza, pacchi, e-commerce. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Poste Italiane, al via la seconda edizione del premio giornalistico TG Poste

Cosa riportano altre fonti

Poste Italiane: al via la seconda edizione del premio giornalistico TG Poste - Al vincitore sarà assegnata una borsa di studio che consentirà la frequenza di un corso di alta formazione giornalistica all’estero ... 🔗affaritaliani.it

Poste italiane: al via interventi di restauro degli uffici. La mappa - Piano Decoro insieme al progetto Polis sviluppato in circa 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti, conferma ancora una volta l’attenzione di Poste Italiane al territorio e alle co ... 🔗arezzonotizie.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Poste Italiane: il Consiglio di Amministrazione nomina Giuseppe Lasco nuovo Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, riunitosi nella giornata di ieri sotto le presidenza di Silvia Maria Rovere, ha tra l’altro deliberato – su proposta dell’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, che ha contestualmente rimesso la carica di Direttore Generale – il riassetto delle funzioni apicali di governo societario, nominando con decorrenza immediata Giuseppe Lasco, già Condirettore Generale, quale nuovo Direttore Generale della Società.