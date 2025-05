Posidonia spostata dal lido e ammassata nell' area demaniale | scatta la sanzione

La Capitaneria di Porto di Brindisi ha inflitto una sanzione a un noto stabilimento balneare di Specchiolla, marina di Carovigno. Il gestore è stato punito per aver rimosso e ammassato la posidonia oceanica dalla spiaggia in concessione, violando le normative ambientali. La protezione di questi ecosistemi marini resta fondamentale per mantenere l'equilibrio delle nostre spiagge.

CAROVIGNO - Sanzione a carico del gestore di un noto stabilimento balneare di Specchiolla, marina di Carovigno, da parte della capitaneria di porto di Brindisi. Aveva fatto asportare la posidonia oceanica dalla spiaggia in concessione, trasportandola con due mezzi meccanici in un'area demaniale.

