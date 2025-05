Portonovo è Bandiera blu per il sedicesimo anno consecutivo Premiata anche Marina Dorica

Portonovo celebra il sedicesimo anno consecutivo con la Bandiera Blu, un traguardo che testimonia l'impegno per la qualità ambientale. Anche Marina Dorica si aggiudica il prestigioso riconoscimento, simbolo di eccellenza per il turismo sostenibile. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi a Roma, confermando Ancona come meta di attrazione e rispetto per l'ambiente.

ANCONA – Per la 16esima volta consecutiva Ancona ottiene l'ambita Bandiera blu. Si tratta del riconoscimento assegnato ogni anno dalla Fee, Foundation for environmental education, consegnato oggi a Roma nel corso di una cerimonia all'assessore al Turismo del Comune di Ancona, Daniele Berardinelli.

