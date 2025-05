Porte aperte delle cucine scolastiche per verificare come si preparano i pasti

Martedì prossimo, dalle 17, Jesi Servizi invita genitori, nonni e insegnanti a scoprire il cuore pulsante delle mense scolastiche. Le porte del centro cottura si aprono per una visita guidata, offrendo l'opportunità di conoscere come vengono preparati i pasti per i nostri bambini, nel più grande ‘ristorante’ della città. Non mancate!

Il Centro cottura apre le Porte a genitori e insegnanti, visita guidata alle cucinedelle mense scolastiche. Martedì della prossima settimana, dalle 17, Jesi Servizi offrirà la possibilità di conoscere a fondo il più grande ‘ristorante’ cittadino, aprendo a genitori, nonni e insegnanti le Porte del luogo dove vengono preparati i pasti per gli alunni. Qui, in via Achille Grandi 1, zona industriale della città, ogni giorno vengono cucinati 1.600 pasti, con 420 menù speciali dedicati a esigenze sanitarie, etiche o religiose, servendo 25 scuole del territorio. Durante la visita sarà possibile entrare negli ambienti dove vengono preparati i pasti, conoscere i prodotti utilizzati, incontrare il capocuoco e la dietista e approfondire l’organizzazione e la logistica del servizio di refezione scolastica. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porte aperte delle cucine scolastiche per verificare come si preparano i pasti

Altre fonti ne stanno dando notizia

A Massarosa (LU) “Buono Così – Cucina a porte aperte”. Il servizio di refezione scolastica raccontato ai genitori - Massarosa (LU), 14 Aprile 2024 – Nella mattina di sabato 12 aprile il refettorio della Scuola Primaria di Piano di Conca ha ospitato “Buono Così – Cucina a porte aperte”, l’evento dedicato alla ... 🔗fooday.it

Porte aperte alle mense di Massarosa: iscrizioni oltre quota 900 - MASSAROSA - Mattinata di confronto tra amministrazione comunale, genitori e Sodexo (società affidataria del servizio di refezione scolastica ... organizzato l’evento “Buono Così – Cucina a porte ... 🔗noitv.it

A Massarosa (LU) “Buono Così - Cucina a porte aperte ” Il servizio di refezione scolastica raccontato ai genitori - Nella mattina di sabato 12 aprile il refettorio della Scuola Primaria di Piano di Conca ha ospitato “Buono Così – Cucina a porte aperte ... di refezione scolastica e al valore di una ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Perchè scegliere delle porte scorrevoli per la propria casa

Le porte scorrevoli negli appartamenti sono eleganti e facili da usare. Risparmiano spazio nelle case più grandi e lo massimizzano in quelle più piccole.