Portati via dalla casa famiglia e poi morti s’indaga

Due anziani residenti nella casa famiglia Villa Gioia sono stati portati via dai familiari dopo aver manifestato condizioni critiche di salute, tra cui forte disidratazione e piaghe da decubito. Le gravi situazioni hanno sollevato interrogativi, culminando in denunce da parte dei parenti di un 83enne di Meda e di un 87enne di Vimercate. Si indaga ora sulle responsabilità.

Due anziani della casafamiglia Villa Gioia Portati via dai parenti dopo alcuni mesi perché trovati dimagriti, disidratati, con piaghe da decubito: condizioni che poi li avrebbero Portati alla morte. Le denunce sono state presentate dai familiari di un uomo di 83 anni di Meda e di un 87enne di Vimercate e la Procura ha aperto un’indagine sulla casa di cura di via Cattaneo a Monza. Nel periodo di Pasqua i carabinieri del Nas hanno eseguito un sopralluogo. Quando Villa Gioia ha aperto nell’ottobre scorso ospitava 12 anziani. A dicembre è morto a 83 anni Paolo Tucci, ex presidente dell’Associazione combattenti e reduci di Meda. Era entrato con le sue gambe, nonostante la rottura di un femore. "Nemmeno due mesi dopo - dicono i familiari - era dimagrito e con piaghe gravissime". I parenti dell’83enne si sono rivolti all’avvocata Marta Cerliani. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Portati via dalla casa famiglia e poi morti, s’indaga

