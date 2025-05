Porta Pratello SummerGround | cultura socialità e intrattenimento all’aperto

...rassegna estiva che anima il cuore di Bologna. Con eventi culturali, attività sociali e spettacoli all’aperto, Porta Pratello SummerGround offre un'occasione unica per vivere la città in modo vibrante e coinvolgente. Non perdere l'opportunità di partecipare a questo festival gratuito, frutto della collaborazione tra Arci Bologna e Caritas Bologna, insieme a Mercato Sonato.

PortaPratelloSummerGround: un'estate di cultura, socialità e intrattenimentoall'aperto. Torna la rassegna gratuita organizzata da Arci Bologna e Caritas Bologna, in collaborazione con Mercato SonatoDa maggio a settembre, nel cuore pulsante della città, torna PortaPratelloSummerGround, la.

