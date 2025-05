Porcari corre’’ La partenza domenica in piazza degli Alpini

Preparati a divertirti con la 39esima edizione di "Porcari Corre", in partenza domenica da piazza degli Alpini! Un evento imperdibile organizzato dall'Atletica Porcari, con percorsi di 3, 5, 10, 14 e 18 chilometri. Un'occasione ideale per tutti gli appassionati di sport e per vivere insieme una mattinata all'insegna del benessere e della convivialità.

Conto alla rovescia verso la ’Porcari Corre’, alla 39esima edizione, storica manifestazione ludico-motoria organizzata dall’Atletica Porcari che si terrà domenica. Una festa dello sport per tutti che permette di scegliere tra diversi percorsi (3, 5, 10, 14 e 18 chilometri) per vivere una mattinata all’insegna del benessere tra Porcari, Capannori e Montecarlo. La partenza è libera tra le 7.30 e le 9 da piazzadegliAlpini. Sarà possibile iscriversi direttamente lì e ritirare i cartellini di partecipazione o sabato pomeriggio o la mattina di domenica, ma si può anche acquistare il tagliando di partecipazione in settimana nei negozi di Porcari: Centro Ufficio Buffetti, libreria Bella Storia, edicola La Pergamena, centro estetico Visage e La Verde Vita."Sarà come sempre una festa per tutti – afferma Susy Rovai, consigliera con delega allo sport -, in pieno spirito inclusivo: un’occasione per muoversi, stare insieme, scoprire le bellezze del nostro territorio e sentirsi parte di una comunità. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Porcari corre’’. La partenza domenica in piazza degli Alpini

