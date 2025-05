Pop Corn Festival del Corto | l' 8ª edizione avrà luogo il 25 26 27 a Porto Santo Stefano Monte Argentario

Benvenuti alla 8ª edizione del Pop Corn Festival del Corto, che si terrà il 25, 26 e 27 a Porto Santo Stefano, Monte Argentario. Quest'anno il tema è "Impronte, tracce di vita". Oltre a riconoscimenti in denaro, tra cui il Premio Raffaella Carrà, avremo l'onore di ospitare l'attore e regista Massimiliano Bruno.

Cortometraggi sul tema Impronte, tracce di vita. Riconoscimenti in denaro, tra cui il Premio Raffaella Carrà di 4mila euro all'idea più originale e, tra gli ospiti, l'attore e regista Massimiliano Bruno. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Pop Corn Festival del Corto: l'8ª edizione avrà luogo il 25, 26, 27 a Porto Santo Stefano Monte Argentario

Approfondimenti da altre fonti

Pop Corn Festival del Corto: l'8ª edizione avrà luogo il 25, 26, 27 a Porto Santo Stefano Monte Argentario - Cortometraggi sul tema Impronte, tracce di vita. Riconoscimenti in denaro, tra cui il Premio Raffaella Carrà di 4mila euro all'idea più originale e, tra gli ospiti, l'attore e regista Massimiliano Bru ... 🔗comingsoon.it

Al via il bando per cortometraggi dell’ottava edizione del Pop Corn Festival del Corto - Scadono il 2 giugno 2025 le iscrizioni per partecipare all’ottava edizione del Pop Corn Festival del Corto, evento di ... 🔗eroicafenice.com

Pop Corn Festival del Corto 2025: aperto il bando del concorso cortometraggi - Pubblicato il bando di concorso per partecipare all'ottava edizione del Pop Corn Festival del Corto, manifestazione dedicata ai cortometraggi che si terrà in Piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano M ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Diodato stecca al festival di Sanremo social scatenati

I social si sono scatenati dopo la clamorosa stecca del vincitore della scorsa edizione del festival di Sanremo.