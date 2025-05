Pop Art la mostra collettiva della Galleria Studio Cico

La Galleria d’Arte Studio CiCo è lieta di annunciare la mostra collettiva "POP ART", che si terrà dal 16 al 30 maggio 2025, presso la sede di Via Gallese 8-10-12, Roma. L’inaugurazione, venerdì 16 maggio alle 18:00, sarà impreziosita dalla performance dell’artista americana GIOCONDA, promettendo un'esperienza artistica indimenticabile.

La Galleria d'Arte StudioCico presenta la mostracollettiva "POP ART", in programma dal 16 al 30 maggio 2025 nella sede di Via Gallese 8 10 12, Roma.L'inaugurazione si terrà venerdì 16 maggio alle ore 18:00, arricchita dalla performance canora dell'artista americana GIOCONDA, voce.

