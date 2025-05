Pontifex sospeso Robert Prevost silente Attesa per gli account social di Leone XIV che prima del Conclave seguiva un po’tutti | ecco chi

In attesa di nuovi sviluppi sui social di Leone XIV, l'account X Pontifex resta silente, mentre il cardinale Robert Prevost, sospeso, continua a far parlare di sé. Recenti tweet del futuro Papa hanno riacceso l’interesse, evidenziando spunti critici sul vicepresidente. Scopriamo chi si cela dietro questa attesa comunicazione.

Con Leone XIV l’account X Pontifex non è stato ancora riattivato. Rimane ancora in vita, seppure in un letargo destinato a non continuare, quello del fu cardinale Robert Francis Prevost. Nei giorni passati sono stati evidenziati alcuni tweet rilanciati dal futuro Papa. Quelli critici sul vicepresidente JD Vance, ma anche quelli dichiaratamente pro-life (compreso uno contro il governatore democratico dell’Illinois) o contro le teorie gender (incluso un retweet di una dichiarazione del cardinale Gerhard L. Muller). L’account del porporato statunitense eletto al Soglio di Pietro ovviamente in questi ultimi giorni è rimasto silente.Chi seguiva su X il futuro Papa e il boom di followerL’unica cosa che è cambiata, a ritmi vorticosi, è il numero dei follower. Subito dopo l’elezione erano poco più di 20mila. 🔗Leggi su Open.online

