Pomigliano d’Arco porta il Giro d’Italia tra i banchi di scuola | sport e lotta al bullismo uniscono gli studenti

Pomigliano d'Arco abbraccia lo sport come mezzo educativo, unendo gli studenti nel progetto "Il Giro d'Italia tra i banchi di scuola". L'iniziativa, lanciata dal Comune, si propone di trasmettere valori positivi e combattere il bullismo, promuovendo un ambiente inclusivo e sano per i giovani. Un evento che trasforma la passione per il ciclismo in un'opportunità di crescita.

Pomiglianod’Arco, 13 MAGGIO 2025 – Lo sport come strumento educativo e di inclusione, capace di trasmettere valori e contrastare fenomeni come il bullismo. È questo il cuore pulsante dell’iniziativa “Il Girod’Italia tra i banchi di scuola”, promossa dal Comune di Pomiglianod’Arco e rivolta agli alunni degli istituti di primo e secondo grado del territorio. Giovedì 15 maggio, dalle ore 14.00 alle 16.30, in occasione del passaggio del Girod’Italia, studenti e docenti saranno protagonisti lungo le strade cittadine in un vero e proprio “contest educativo”: ogni scuola parteciperà con uno striscione contenente uno slogan originale sul tema “sport e bullismo”, realizzato all’interno di un concorso di idee. Le tre classi che presenteranno l’elaborato più significativo riceverà in premio una bicicletta, simbolo di libertà, movimento e rispetto. 🔗Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pomigliano d’Arco porta il Giro d’Italia tra i banchi di scuola: sport e lotta al bullismo uniscono gli studenti

