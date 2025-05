Polizia tedesca smantella i Reichsbürger | sequestri arresti e processi in tre città

La polizia tedesca ha avviato un'ampia operazione contro il movimento estremista dei Reichsbürger, effettuando sequestri e arresti in tre città. Coinvolti centinaia di agenti, l'obiettivo è smantellare una rete che minaccia l'ordine democratico. Il ministro dell’Interno ha denunciato la pericolosa ideologia di questi individui e il loro rifiuto delle istituzioni statali.

