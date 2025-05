Polizia indaga sull' incendio all' ex casa del premier Starmer

La polizia britannica è intervenuta dopo l'incendio che ha coinvolto l'ex casa dell'ex premier Keir Starmer, a nord di Londra. Un giovane di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di incendio doloso, mentre le autorità svolgono rilievi per chiarire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Londra, 13 mag. (askanews) - La Polizia britannica è sul posto per compiere rilievi e indagini dopo l'incendio dell'ex casa del primo ministro britannico Keir Starmer, a nord di Londra. Un uomo di 21 anni è stato arrestato in relazione al sospetto incendio doloso che ha causato danni all'esterno della casa, tuttora di proprietà di Starmer. La Polizia ha dichiarato che i suoi agenti dell'antiterrorismo sta indagando a titolo precauzionale e sta esaminando se un ulteriore incendio in un'altra proprietà a nord di Londra collegata al Primo Ministro sia da collegarsi al primo. 🔗Leggi su Quotidiano.net