Polemiche sul permesso a De Maria Sala | Sgomenti ma è la legge FI e FdI vogliono un’ispezione

Le polemiche infuriano dopo il permesso di lavoro concessso a De Maria, condannato per omicidio. L'atto, sconcertante, solleva interrogativi sulla legge quando un detenuto accoltella un collega e, dopo un tragico evento, si suicida. Fratelli d'Italia e Forza Italia chiedono un'ispezione per chiarire responsabilità e procedure. Una storia drammatica che scuote l'opinione pubblica.

Un detenuto, condannato per l'omicidio di una donna, in permesso di lavoro che accoltella un collega, uccide la donna che frequentava anche fuori dall'orario di lavoro e infine si getta dalle terrazze del Duomo alle 13.30 di domenica. Una sequenza tragica quella di cui è stato protagonista Emanuele De Maria tra venerdì e domenica, che oltre alla scia di dolore e sgomento che ha seminato, ha sollevato anche una serie di Polemiche politiche sul lavoro della magistratura e sullo stesso istituto del permesso di lavoro.Polemiche che, a livello nazionale hanno prodotto interrogazioni e richieste di ispezione al ministro della Giustizia da parte di Forza Italia e FdI: "Le valutazioni della magistratura sono state sbagliate - ha detto Maurizio Gasparri - bisogna individuare le colpe e sanzionare chi ha commesso un errore così grave".

