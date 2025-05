Pole Fitness Palermo trionfo in Ungheria

Le atlete di Pole Fitness Palermo hanno conquistato l'Ungheria, portando a casa un trionfo straordinario. Nel fine settimana passato, sette talentuose pole dancer palermitane hanno brillato nella competizione internazionale, sotto la guida della loro insegnante e performer, Danila. Un successo che celebra il talento e la determinazione della squadra.

PoleFitnessPalermo, trionfo in Ungheria. È stato un vero e proprio trionfo quello delle 7 atlete palermitane che nel fine settimana appena trascorso hanno gareggiato in Ungheria lasciando un segno indelebile nella competizione internazionale. Capitanate dall'insegnante e performer danila di. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Pole Fitness Palermo, trionfo in Ungheria

Cosa riportano altre fonti

Il progetto sociale di Marzia Migliora a Palermo. In dialogo con il Trionfo della Morte - L’anonimo Trionfo di Palermo è una tra le rappresentazioni più ipnotiche, coinvolgenti, originali che la cultura figurativa europea ci abbia consegnato. Opera riconducibile a un genere diffuso ... 🔗artribune.com

La competizione ’Soul on Pole and Aerial’ ha visto salire sul podio diverse atlete di casa nostra. Flygym, trionfo con vista sui prossimi mondiali - La squadra Flygym ha trionfato alla competizione internazionale Soul on Pole and Aerial, con prestazioni straordinarie che hanno conquistato il podio in diverse categorie. I successi delle atlete ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ultime News Guerra Ucraina : Ungheria dice no a Zelensky

Il primo ministro ungherese Orban respinge le richieste rivolte al Consiglio dell'Ue dal presidente ucraino Zelensky di approvare le sanzioni anti-russe sull'energia e la spedizione di armi a Kiev.