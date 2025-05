Pokémon Gioca e Scambia torna anche in Italia nel 2025 ecco le nuove date

Il 2025 si preannuncia entusiasmante per i fan di Pokémon in Italia! Dal 16 maggio a novembre, il celebre evento "Pokémon Gioca e Scambia" ritorna, grazie alla collaborazione tra The Pokémon Company International, Gamevision e Nintendo. Un'occasione imperdibile per vivere la magia del Pokemon trading e divertirsi insieme alle nuove generazioni!

Un 2025 straordinario attende gli appassionati di Pokémon di tutta Italia! Dal 16 maggio a novembre, infatti, torna il tanto atteso evento PokémonGioca e Scambia, l'iniziativa di The Pokémon Company International in collaborazione con Gamevision e Nintendo che mira ad avvicinare le nuove generazioni al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) e ai videogiochi Pokémon, con l'obiettivo di creare un'esperienza immersiva che promuova l'aggregazione e l'interazione amichevole tra i tanti partecipanti.Nelle gallerie dei centri commerciali più frequentati d'Italia, per i visitatori sarà possibile partecipare a esclusivi eventi nei quali incontrare la community per Scambiare carte, affrontare entusiasmanti lotte del GCC e, novità di quest'anno, Giocare su Nintendo Switch ai videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e a Leggende Pokémon: Arceus, in quattro postazioni dedicate, con promoter pronti ad aiutare i partecipanti ad avventurarsi nell'esperienza videoludica Pokémon.

