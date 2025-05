Poggioreale blitz dei Carabinieri nelle palazzine popolari | droga e pistola nascosti nei vani ascensore

Un'imponente operazione dei Carabinieri ha coinvolto le palazzine popolari del "Connolo" a Poggioreale, Napoli. I militari hanno scoperto e sequestrato una consistente quantità di droga pronta per la vendita, insieme a una pistola nascosta nei vani degli ascensori, rivelando la gravità della situazione di sicurezza nel quartiere.

NAPOLI – Controlli straordinari dei Carabinierinellepalazzine di edilizia popolare del “Connolo”, nel quartiere Poggioreale di Napoli. Durante le perquisizioni, i militari della locale compagnia hanno sequestrato un ingente quantitativo di droga già confezionata e pronta per la vendita, oltre a un’arma da fuoco perfettamente funzionante. L’operazione si è concentrata non solo negli appartamenti ma anche nelle aree comuni degli edifici. Nei vani di due ascensori, sopra plafoniere fuori uso, i Carabinieri hanno rinvenuto 139 dosi di hashish, 697 dosi di crack e 24 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 534 grammi. Accanto alla droga è stata trovata anche una pistola Smith & Wesson con sei proiettili calibro 357 Magnum, con ogni probabilità utilizzata per difendere il “carico” illecito. 🔗Leggi su Primacampania.it