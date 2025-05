Pnrr Midiri Controlli fondamentali contro rischio infiltrazioni

Il PNRR rappresenta una svolta storica per le amministrazioni italiane, offrendo opportunità senza precedenti di sviluppo e modernizzazione. Tuttavia, la gestione di fondi così consistenti, circa 190 miliardi di euro, richiede controlli rigorosi per prevenire infiltrazioni e garantire trasparenza e correttezza nell'uso delle risorse destinate a migliorare il Paese.

PALERMO (ITALPRESS) – “Il Pnrr è stata e sarà una grande occasione di rivoluzione per moltissime amministrazioni, però è chiaro che l’arrivo di tali ingenti risorse, parliamo di qualcosa come 190 miliardi di euro, e soprattutto la velocità con cui si è realizzata, tutta la dinamica che ha portato anche a dover fare gare con tempi molto rapidi, ha posto a tutte le pubbliche amministrazioni un problema del controllo e della trasparenza delle procedure, con il rischio che l’infiltrazione mafiosa possa prendere piede. Il convegno di oggi fa il punto della situazione, dà delle linee guida, cerca di dare dei consigli anche agli attori coinvolti nelle pubbliche amministrazioni per mettere in atto tutti quei meccanismi di controllo che sono fondamentali per impedire che questi fenomeni possano prendere piede e quindi diventare poi una piaga estesa alla pubblica amministrazione”. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Pnrr, Midiri “Controlli fondamentali contro rischio infiltrazioni”

