pnrr da topnetwork una piattaforma per prevenire l illegalità

PALERMO (ITALPRESS) – Trasparenza, legalità e una gestione efficace dei fondi pubblici: questi i temi centrali affrontati durante il convegno "Pnrr e infiltrazioni mafiose. Strumenti di prevenzione e di contrasto", svoltosi presso il Dipartimento SEAS dell'Università degli Studi di Palermo. Un'occasione di confronto tra accademici, istituzioni e rappresentanti del mondo imprenditoriale per condividere strumenti operativi e buone pratiche nella lotta alle infiltrazioni criminali nei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Tra le principali novità emerse nel corso dell'evento, la presentazione di Legalileo, una piattaforma digitale sviluppata da TopNetwork Spa, in collaborazione con United Risk Management Spa e il Comune di Palermo."Legalileo è pensato specificamente per contrastare le infiltrazioni mafiose, con un focus sul controllo degli appalti pubblici", ha spiegato Franco Celletti, CEO di TopNetwork Spa.