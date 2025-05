Playoff Serie C | Ternana attende il sorteggio per i quarti di finale

La Ternana attende con trepidazione il sorteggio per i quarti di finale dei playoff di Serie C, in programma domenica. Tuttavia, l'attenzione è rivolta anche a giovedì, quando saranno definiti gli avversari. Solo tre giorni per prepararsi, in un torneo dove anche le favorite possono trovarsi in difficoltà. La tensione cresce!

Riflettori su domenica, ma prima ancora su giovedì. E ci saranno soltanto tre giorni per preparare nello specifico la gara d'esordio in base all'avversaria. I Playoff di Serie C stanno confermando che le sabbie mobili possono essere in agguato anche per i team che vantano i favori del pronostico. Dunque, in casa rossoverde e tra i tifosi c'è grande attesa per conoscere il nome della squadra sul cui campo, domenica prossima alle 20.00, le Fere giocheranno la gara d'andata dei quarti di finale (il ritorno è in programma mercoledì 21 al "Liberati", stesso orario). Tutto sarà svelato giovedì alle 11.00 negli studi di Sky, quando nell'urna per il sorteggio confluiranno i nomi delle squadre che mercoledì sera avranno superato il turno, oltre a quelli di Ternana, Vicenza e Audace Cerignola (che in prima battuta non possono sfidarsi tra loro, regola che vale anche per la quarta testa di Serie da definire in base all'esito del turno suddetto).

