Playoff Serie B 2025 | regolamento date risultati

Con la stagione regolare che si avvia alla conclusione, i playoff di Serie B 2025 si preparano a determinare la terza squadra promossa in Serie A. Mentre il Sassuolo e il Pisa festeggiano la promozione diretta, il focus è sugli spareggi e sul regolamento, con date cruciali e risultati attesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Con la stagione regolare che volge al termine, la terza squadra promossa in Serie A sarà espressa dagli spareggi: Playoff Serie B 2025 Se il Sassuolo (1°) e il Pisa (2°) hanno ottenuto la promozione diretta in Serie A, a due giornate dal termine della stagione regolare del Campionato di Serie B è arrivata l'ufficialità.

Serie B, tutto in una notte: Brescia, Frosinone e Samp a rischio. Ultimo treno Bari - Dieci partite in contemporanea stasera, 13 squadre si giocano il destino. Pure Mantova Cittadella e Salernitana in ansia. Il Cesena difende il posto nei playoff. E attenzione ai ... 🔗gazzetta.it

Serie B, ultimi 90' thrilling: la salvezza della Sampdoria appesa a un filo - I blucerchiati devono battere a Castellammare la Juve Stabia e sperare che Frosinone e Brescia non vincano. Altrimenti nella migliore delle ipotesi sarà ... 🔗repubblica.it

Serie B, oggi l'ultima giornata di campionato: tutti i verdetti in bilico tra playoff, playout e retrocessione - Oggi si disputa l`ultima giornata di campionato in Serie B. Tutte le 10 gare si giocano in contemporanea con calcio d`inizio alle ore ... 🔗msn.com

