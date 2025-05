Playoff Lba 2025 | tabellone calendario e dove vederli

Archiviata la regular season, i playoff LBA 2025 stanno per iniziare, con il fischio d'inizio fissato per sabato 17 maggio. Le squadre si sfideranno per il titolo di Campione d’Italia in tre turni al meglio delle cinque partite. Scopri il tabellone, il calendario e dove seguire le emozioni di questa avvincente fase finale!

Archiviata la regular season, è tempo di pensare ai Playoff lba 2025 che scatteranno sabato 17 maggio per decretare la squadra Campione d’Italia di questa stagione. Tutte le serie, tre turni, si giocheranno al meglio delle cinque partite. Lo scorso anno a trionfare fu l’Olimpia Milano per la terza volta consecutiva in finale contro la Virtus Bologna.Playoff LBA 2025: IL tabelloneLa Virtus Bologna, che ha ottenuto il primo posto in regular season, potrà contare sul fattore campo in tutte le sfide, e affronterà ai quarti di finale l’Umana Reyer Venezia. Dalla stessa parte del tabellone c’è l’Olimpia Milano che, giunta quinta, affronterà in trasferta la Dolomiti Trento, quarta e vincitrice della Coppa Italia. Dal lato opposto, invece, Trapani Shark, seconda, se la vedrà con la Unahotels Reggio Emilia, e la Germani Brescia, terza, affronterà Trieste. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Playoff Lba 2025: tabellone, calendario e dove vederli

