Playoff ad alta tensione Duecento divise in campo e stadio ’Neri’ blindato per il match contro Pesaro

I playoff di Serie C si accendono con il derby di ritorno tra Rimini e Vis Pesaro, un match che promette alta tensione. Con duecento divise in campo e uno stadio blindato, l’atmosfera al "Neri" sarà rovente, riflettendo la storica rivalità tra le tifoserie e l’importanza della posta in gioco. Emozioni forti garantite!

Questa volta parlare di "stadioblindato" non sarà soltanto un semplice modo di dire. Perchè per il derby di ritorno tra Rimini e Vis Pesaro, valido per i Playoff di serie C, ci si attende un clima caldo, anzi rovente, vista la storica rivalità tra le due tifoserie e il valore della posta in palio dopo un match di andata al cardiopalma. Ecco perchè, per la giornata di domani (fischio di inizio alle 20), è previsto uno schieramento di forze dell’ordine davvero massiccio e misure straordinarie per prevenire e spegnere sul nascere possibili tensioni o scontri. L’allerta è ai livelli massimi e il dispiegamento di uomini e mezzi messo in campo dalla Questura, con il coordinamento del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza (presieduto dalla Prefettura di Rimini) sarà degno dei derby più sentiti, quelli con i rivali storici del Cesena, quando mediamente le divise attive a guardia del rettangolo di gioco sono circa 200, tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti di polizia locale, con compiti di sicurezza, ordine pubblico e gestione della viabilità. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Playoff ad alta tensione. Duecento divise in campo e stadio ’Neri’ blindato per il match contro Pesaro

