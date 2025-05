Playoff A2 | RivieraBanca pronta per gara2 contro Brindisi

Playoff A2: Rivierabanca è pronta per gara2 contro Brindisi. Dopo l’intensa vittoria in gara1, le due squadre si sono concentrate su aggiustamenti tattici e recupero delle energie. Con ambizione e determinazione, Rbr mira a confermare il successo e a portarsi avanti nella serie. Stasera, il palazzetto promette spettacolo e adrenalina!

Si volta subito pagina nei vorticosi Playoff di A2. Dopo l'infinita gara1 di domenica, vinta da Rbr su Brindisi sul filo di lana, stasera è già tempo di gara2. Le due squadre nella giornata di ieri hanno messo a punto gli aggiustamenti tattici del caso, ma hanno soprattutto badato a rimettere al 100% il gruppo dopo una prima partita estremamente dispendiosa. In casa RivieraBanca i timori erano per Tomassini e Johnson, franati a terra per uno scontro in area a 2'12'' dalla sirena sull'84-81. I due, rialzatisi doloranti, sono poi rientrati nella partita. Per il play-guardia un problema alla caviglia, per il lungo americano alla schiena. Entrambi saranno presenti stasera, così come Grande, alle prese con una noia muscolare nel corso della partita."Siamo contenti per gara1 – dice Sergio Luise –, anche perché eravamo fermi da un po' e il riprendere il ritmo partita rappresentava pur sempre un'incognita.