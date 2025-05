Play-off serie C secondo turno fase Nazionale FeralpiSalo’ vs Crotone vale il passaggio alla Final Four

Mercoledì 14 maggio alle 20:00, lo stadio Lino Turina ospiterà il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, con FeralpiSalo’ e Crotone in campo per conquistare un posto nella Final Four. I pitagorici dovranno fare a meno di Cargnelutti e Vinicius, assenti per squalifica. L'attesa è alta per questo fondamentale incontro.

FeralpiSalo’ vs Crotone mercoledì 14 maggio ore 20:00 stadio Lino Turina.Tra i pitagorici assenti per squalifica il difensore Cargnelutti e il mediano Vinicius.Probabili formazioni:FeralpiSalo’ (3-5-2): Rinaldi, Pasini, Soresen, Rizzo, Boci, Cabianca, Hergheligiu, Maistrello, Cavuoti, Balestrieri, Crespi. All. DianaCrotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Armini, Di Pasquale, Giron, Gallo, Stronati, Silva, Ricci, Vitale, Tumminello. All LongoArbitro: Edoardo Gianquinto di ParmaAss. Mario Colaianni di Bari – Simone Pistarelli di FermoQuarto giudice a bordo campo: Gabriele Restaldo di IvreaVar: Daniele Minelli di Varese – Avar: Silvia Gasperotti di RoveretoNon perdere è quanto dovrà fare il Crotone in quel di Salo’ sul terreno del Lino Turina per passare allafaseFinalFour. Contro il FeralpiSalo’ i pitagorici ci arrivano forti del successo (3-1) dell’andata che significa avere a disposizione tre risultati per passare il turno: pareggio, vittoria, ed eventuale sconfitta con il minimo risultato o subire anche due gol se ne segna uno. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Play-off serie C secondo turno fase Nazionale FeralpiSalo’ vs Crotone vale il passaggio alla Final Four

Se ne parla anche su altri siti

Playoff Serie C, il calendario e le partite del secondo turno preliminare - Appuntamento con la Serie C questa sera alle 20. C'è il secondo e ultimo turno dei playoff del girone: sei le partite in programma e tutti i match disponibili anche in contemporanea grazie a Diretta ... 🔗sport.sky.it

LIVE – Playoff Serie C 2025, Secondo Turno: dalle 20 segui gli aggiornamenti dai campi - Girone C Crotone-Juventus NG (SkySport 251 + SkySport Arena) Catania-Potenza (SkySport 252) ... 🔗restodelcalcio.com

Antepost Serie C: Atalanta U23 in B a 8.00 su Fantasyteam - La Serie C è giunta nella parte più calda dei playoff: il secondo turno. Le quote Antepost di Fantasyteam su chi potrà vincerli e andare in Serie B. 🔗agimeg.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

505 Games annuncia Puzzle Quest 3 Free to Play!

l franchise di successo continua la sua eredità con il debutto multipiattaforma free-to-play nel 2021 Il publisher internazionale di videogiochi505 Games ha oggi annunciatoPuzzle Quest 3 (PQ3),un nuovo capitolo del franchise puzzle-RPG innovativo e di grande successo.