Plastino | Inter e Napoli un punto non è poco Il vantaggio mentale è di…

L'Inter e il Napoli si preparano a un finale di stagione avvincente e carico di tensione. Michele Plastino, ospite a Radio Sportiva, analizza il delicato equilibrio tra le due squadre e il vantaggio mentale che può fare la differenza nel rush finale del campionato. Un punto, per entrambe, potrebbe rivelarsi cruciale.

L’Inter si gioca tutto nelle ultime due giornate di campionato. Michele Plastino, a Radio Sportiva, esprime la sua idea in merito al finale di stagione che aspetta sia l’Inter che il Napoli.DIFFICOLTÀ – L’Inter e il Napoli sono coinvolte in un testa a testa pieno di scintille e colpi di scena fino all’ultima giornata. Michele Plastino sottolinea che, come per l’Inter, sono previste difficoltà anche per il Napoli: «Come si fa a dire con certezza, che dopo Genoa, il Napoli ha praticamente perso lo scudetto. Io non la penso così. Non me ne vogliano i tifosi dell’Inter. Il Napoli è ancora padrone del proprio destino avendo un punto di vantaggio. È chiaro che la partita di Parma è una partita piena di difficoltà. Però una squadra come il Napoli, con un allenatore così esperto e con una squadra buona, che fino ad ora ha condotto il campionato alla grande, non vedo perché debba prevedere una sconfitta contro i crociati. 🔗Leggi su Inter-news.it