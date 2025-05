Pizzeria Pellegrini ancora senza tavoli Il Pd | Tradizione difesa solo a parole

La storica pizzeria Pellegrini si trova ad affrontare un paradosso burocratico: non può avere tavoli all'esterno, mentre la vicina paninoteca "Bono da morì" apparecchia senza problemi. Il caso solleva interrogativi sulla reale difesa delle tradizioni da parte del PD, che sembra limitarsi a dichiarazioni di intenti senza affrontare situazioni illogiche.

Fa discutere il caso della storica PizzeriaPellegrini rimasta per un "nodo burocratico" senzatavoli all'estero dove invece apparecchia regolarmente la vicina paninoteca "Bono da morì". "Per l'amministrazione la colpa è del regolamento, ma la politica non dovrebbe risolvere le situazioni assurde e trovare una mediazione – si chiede il Pd Lucca –? Amministrare significa anche questo: trovare soluzioni per tutelare il tessuto commerciale della nostra città, partendo proprio dalle realtà che hanno fatto la storia di Lucca. Il commercio locale non può essere apprezzato solo quando sborsa i soldi per il suolo pubblico e poi dimenticato quando si tratta di portare avanti iniziative tangibili per la sua valorizzazione"."Il cortocircuito è evidente - continua la segreteria comunale del Pd -. Da una parte abbiamo assessori e consiglieri di maggioranza che si sono autoproclamati difensori della storia e della Tradizione lucchese.

