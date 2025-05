Più presenza e assistenza sul territorio in Puglia | firmato accordo con i medici di base

In Puglia, è stato firmato un accordo che potenzia la presenza dei medici di base sul territorio. I medici di medicina generale non solo assisteranno i propri pazienti, ma garantiranno un supporto attivo nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali e nei Presidi Territoriali di Assistenza. Inoltre, l’assunzione di nuovi infermieri rafforzerà questo servizio essenziale.

I medici di medicina generale non assisteranno più solo i propri pazienti, ma garantiranno una presenza più ampia nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali, nei Presidi Territoriali di assistenza e, progressivamente, nelle Case della Comunità. Saranno assunti nuovi infermieri per supportare i.

