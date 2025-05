Più minori adescati online | alla base c’è una manipolazione della volontà

Negli ultimi anni, il fenomeno degli adescamenti online di minori ha raggiunto livelli allarmanti, alimentato da una sofisticata manipolazione della volontà. SOS, acronimo di Segnalazione di Operazioni Sospette, diventa il primo passo per combattere questa emergenza, immergendosi in un universo oscuro dove il crimine si intreccia con le vulnerabilità più profonde della società.

SOS, da sempre considerata la sigla per la richiesta d’aiuto che oggi, più che mai è la porta d’ingresso all’universo parallelo dell’illegalità: Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS). “Segui i soldi e troverai la mafia”, diceva Giovanni Falcone. Segui i soldi e troverai i mercati più perversi la frase che si addice alla vicendainchiesta su Andrea Piscina, conduttore radiofonico, all’epoca vice allenatore di calcio di una polisportiva milanese, che acquistava in “live streaming” stupri di bambini trai 3 e 16 anni. Un perfetto meccanismo globalizzato che dalle Filippine, passando per gli Stati Uniti, permetteva all’italiano di disporre di tutto il peggio sulla pelle di minorenni.I reati di adescamento di bambini hanno subito un aumento esponenziale: +6% dal 2023 secondo Telefono Azzurro – nella recente giornata dedicata – che aggiunge il dato rispetto agli abusi che avvengono con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale: +380% rispetto all’anno pretendente. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it