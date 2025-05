Più cani che bambini a Udine | in città va a spasso un quattrozampe ogni nove persone residenti

A Udine, la realtà urbana sembra dipingersi con un curioso contrasto: un cane per ogni nove residenti. Passeggiando nel centro città, l'osservatore attento percepisce un'inversione di ruoli, dove gli animali domestici sembrano sostituire i bambini nel cuore delle famiglie, riflettendo una tendenza che ha suscitato preoccupazione anche nel compianto Papa Francesco.

