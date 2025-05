Più Bandiere Blu in Italia a 487 spiagge ma la Liguria perde Ceriale | Gli elenchi

L'Italia festeggia un incremento delle bandiere blu, attestandosi a 487 spiagge, con la Liguria in testa alle regioni virtuose. Tuttavia, Ceriale perde il prestigioso riconoscimento, come deciso dall'amministrazione comunale. Scopriamo i dettagli di questa situazione e l'importanza delle bandiere blu per la qualità delle nostre coste.

Aumentano le bandiere blu in Italia, la Liguria ancora in cima alla classifica delle regioni più virtuose. L’unico Comune a cui non è stato confermato il vessillo è Ceriale, ma è stata una decisione dell’amministrazione 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Più Bandiere Blu in Italia (a 487 spiagge) ma la Liguria perde Ceriale | Gli elenchi

