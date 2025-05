Pitti Uomo 108 | la bicicletta come metafora del menswear in movimento

Pitti Uomo 108, in programma dal 17 al 20 giugno 2025, si ispira al tema «Pitti Bikes». La bicicletta emerge come simbolo di stile e sostenibilità, rappresentando il dinamismo del menswear contemporaneo. Questo evento, ospitato nella storica Fortezza da Basso, celebra la moda in movimento, invitando a esplorare nuove strade di espressione e creatività.

A dettare il ritmo della 108esima edizione di PittiUomo è «Pitti Bikes», tema guida scelto per il layout e la comunicazione dell'evento. La bicicletta, simbolo di stile, libertà e sostenibilità, diventa metafora del movimento fluido e circolare della moda. Dal 17 al 20 giugno 2025, Fortezza da Basso torna così a essere cuore pulsante della moda maschile internazionale. Con oltre 730 brand e un ricco programma di eventi, PittiUomo 108 è molto più di una fiera, uno specchio del presente e un laboratorio del futuro. Tra heritage sartoriale e sperimentazione, ospiti d'eccezione e focus sulla sostenibilità.Un'edizione concreta e orientata al futuro«L'edizione estiva di PittiUomo porta con sé concretezza e voglia di lavorare insieme» afferma Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine.

