Pistoia sequestrati 884 prodotti non conformi agli standard di sicurezza

La Guardia di Finanza di Pistoia intensifica la sua opera di salvaguardia per i consumatori e le imprese rispettose delle normative. Recentemente, sono stati sequestrati 884 prodotti non conformi agli standard di sicurezza, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la commercializzazione di beni pericolosi e illegali.

Prosegue l’azione a tutela dei consumatori e dell’imprenditoria legale, da parte della Guardia di Finanza di PistoiaPistoia – Prosegue l’azione a tutela dei consumatori e dell’imprenditoria legale, da parte della Guardia di Finanza di Pistoia che, nelle ultime settimane, nell’ambito del Dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti, coordinato dal Comando Provinciale, ha effettuato una serie di mirati controlli, presso esercizi commerciali, volti a verificare che i beni posti in vendita fossero conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti.Nel corso di tali interventi, i finanzieri del Gruppo Pistoia e della Compagnia Montecatini Terme hanno rilevato irregolarità in 3 esercizi della provincia, rinvenendo e sequestrando 884 articoli di bigiotteria, oggettistica e accessori di abbigliamento, non conformiaglistandard minimi di sicurezza previsti per la loro commercializzazione nell’Unione Europea. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Pistoia, sequestrati 884 prodotti non conformi agli standard di sicurezza

Se ne parla anche su altri siti

Guardia di finanza: sequestrati 884 articoli non conformi agli standard di sicurezza - Prosegue l’azione a tutela dei consumatori e dell’imprenditoria legale, da parte della guardia di finanza di Pistoia che, nelle ultime settimane, nell’ambito del dispositivo permanente di contrasto ai ... 🔗valdinievoleoggi.it

Pistoia, controlli nei negozi: la finanza sequestra mille articoli irregolari. I prodotti finiti nel mirino - In particolare, i finanzieri del gruppo di Pistoia hanno sequestrato, all’interno di ... gestite da persone di origine cinese, circa 400 prodotti, tra accessori per l’igiene della casa ... 🔗msn.com

Pistoia, sconosciuto al Fisco ma viveva nel lusso grazie a truffe e bancarotte seriali: sequestrati beni per oltre 730mila euro - PISTOIA. Viveva dei proventi dei numerosi reati ... nei suoi confronti sono stati sequestrati beni e valori per complessivi 735.800 euro. Queste evidenti manifestazioni di ricchezza non erano ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

LG ANNUNCIA IL ROBOT CON LUCE A RAGGI UV CON AZIONE DISINFETTANTE

L’ultimo arrivato nella famiglia di robot LG CLOi supporterà hotel, scuole, uffici, ristoranti e retailer per garantire la sicurezza dei clientiCombinando le proprie competenze in robotica, intelligenza artificiale e veicoli autonomi con la profonda conoscenza delle esigenze dei consumatori, LG Electronics ha annunciato lo sviluppo di un robot autonomo che utilizzerà la luce ultravioletta C (UV-C) per disinfettare le superfici toccate più frequentemente.