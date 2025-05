Pistoia | gatto impiccato in via Bellaria Sindaco | Gesto che ferisce e indigna!

Un gesto atroce ha scosso Pistoia: un gatto è stato trovato impiccato in via Bellaria, suscitando l'indignazione della comunità. La sezione locale dell'Organizzazione internazionale protezione animali ha denunciato l'accaduto su Facebook, mentre il sindaco esprime sdegno per questo atto di violenza che ferisce e colpisce profondamente tutti.

La denuncia è stata fatta su Facebook dalla sezione di Pistoia dell'Organizzazione internazionale protezione animaliL'articolo Pistoia: gattoimpiccato in via Bellaria. Sindaco: “Gesto che ferisce e indigna!” proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com © .com - Pistoia: gatto impiccato in via Bellaria. Sindaco: “Gesto che ferisce e indigna!”

Approfondimenti da altre fonti

Gatto trovato impiccato a Pistoia: ‘Gesto crudele che ci indigna’ - Il sindaco: “Non pubblico la foto per rispetto di tutti noi, del povero animale e per evitare che squilibrati possano emulare un gesto tanto crudele’. Indagini in corso ... 🔗msn.com

Macabro ritrovamento, gatto impiccato in strada - PISTOIA: E' stata l'associazione animalista Oipa a dare la notizia del rinvenimento del corpo dell'animale. Condanna da parte del sindaco, indagini sui fatti ... 🔗toscanamedianews.it

Gatto trovato impiccato a Pistoia, sindaco: "Fatto che ferisce e indigna. Indagini in corso" - Il macabro ritrovamento a Pistoia di un gatto impiccato ha provocato indignazione nella città. A rendere noto il terribile fatto, sul quale sono in corso ... 🔗gonews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Video Shock: Azealia Banks Cucina Un Gatto Morto

Azealia Banks ha pubblicato un video dove dopo aver disseppellito in suo gatto Lucifero lo cucina.La nota rapper statunitense si è resa autrice di un’azione abominevole che ha indignato il mondo intero.