Pistocchi | Trasferte chiave Napoli e Inter | Parma e Como potrebbero decidere tutto

Nel panorama calcistico attuale, le trasferte di Napoli e Inter si rivelano cruciali. Secondo il giornalista Maurizio Pistocchi, le partite contro Parma e Como potrebbero rivelarsi determinanti nella corsa al titolo. Scopriamo insieme le implicazioni di queste sfide fondamentali nel contesto del campionato.

Pistocchi: “TrasfertechiaveNapoli e Inter: Parma e Comopotrebberodecideretutto” Il giornalista Maurizio Pistocchi ha condiviso un commento sulla corsa al titolo in . L'articolo Pistocchi: “TrasfertechiaveNapoli e Inter: Parma e Comopotrebberodecideretutto” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Pistocchi: “Trasferte chiave Napoli e Inter: Parma e Como potrebbero decidere tutto”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pistocchi non ha dubbi: "Napoli e Inter faticano in trasferta. Ecco dove si deciderà lo scudetto" - In un post su X il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha fatto un confronto sul ruolino di marcia di Napoli e Inter. 🔗areanapoli.it

LOTTA SCUDETTO - Pistocchi: "Per Napoli ed Inter decisive le trasferte a Parma e a Como" - Il giornalista Maurizio Pistocchi scrive su X a proposito della lotta scudetto tra Napoli ed Inter: "Dopo aver battuto la Juventus, il Napoli ha disputato 14 partite, 7 in casa e 7 in trasferta: in ca ... 🔗napolimagazine.com

Pistocchi sul rendimento esterno di Napoli e Inter: "Dopo aver battuto la Juventus, gli azzurri di Conte..." - Su X il giornalista Maurizio Pistocchi ha analizzato il rendimento di Napoli e Inter nelle gare esterne. Di seguito le sue considerazioni a riguardo: "Dopo aver battuto la #Juventus, il ... 🔗tuttojuve.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

SALINITRO LE SOLITE APPARENZE : LA FINE DI UNA RELAZIONE IN CHIAVE IRONICA

Salinitro pubblica “Le Solite Apparenze”, quarto ed ultimo singolo dell’EP “Accanto a te”. Il brano parla di un rapporto sentimentale vicino alla sua conclusione.