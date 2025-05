Piscina e palascherma | nodi da risolvere

La piscina comunale di Osimo versa in condizioni critiche, bloccata dalla necessaria manutenzione a causa del commissariamento del Comune. Questa situazione riflette un problema più ampio: molti impianti sportivi della città necessitano di rinnovamento urgente, ma nuovi investimenti risultano fermi da mesi, lasciando i cittadini senza risposte e opportunità di fruizione.

La Piscina comunale di Osimo necessita di manutenzione ma il commissariamento del Comune ha congelato tutto. Non è la "sola". C’è tanto da fare per il rinnovamento, in alcuni casi urgente, di diversi impianti sportivi in città ma per quanta riguarda nuovi investimenti la situazione è ferma da mesi, così come per altre opere pubbliche.E’ stato riportato tutto al ministro per lo Sport Andrea Abodi in visita sabato scorso agli impianti sportivi osimani. Già all’inizio dell’anno Mirco Santoni della Team Marche, che gestisce l’impianto natatorio, aveva esposto le difficoltà dicendo che avrebbe pazientemente aspettato l’estate quando il nuovo sindaco avrebbe potuto compiere scelte relativi agli investimenti.Per quanto riguarda il nuovo palascherma da costruire in quel luogo poi, il ministro, sollecitato anche dal Club scherma, si è preso l’impegno di seguire l’iter, che sta andando a rilento, per la realizzazione della struttura, finanziata con fondi ministeriali. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it