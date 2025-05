Pippo Inzaghi | "Simone sembra un demone sarò alla finale di Champions dell'Inter Pio Esposito impressionante Sul Milan"

Filippo Inzaghi, ex attaccante leggendario, festeggia la promozione in Serie A del Pisa, mentre ricorda la finale di Champions con l'Inter. Tra commenti sul Milan e l'analisi di Pio Esposito, l'allenatore dei nerazzurri riflette sull'importanza di ogni partita e sulla passione che guida il calcio italiano. Un momento di grande emozione e orgoglio per il tecnico.

Filippo Inzaghi si gode la promozione in Serie A col Pisa. L`allenatore dei nerazzurri ha parlato in collegamento con Cronache di Spogliatoio. 🔗Leggi su Calciomercato.com

