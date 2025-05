Pippo Inzaghi | Mio fratello sempre il primo a incoraggiarmi!

Filippo Inzaghi, celebrando la storica promozione del Pisa in Serie A dopo 34 anni, ha condiviso un toccante tributo a suo fratello Simone. "Mio fratello è sempre stato il primo a incoraggiarmi," ha dichiarato, evidenziando il supporto fraterno che ha accompagnato la sua carriera e il trionfo della squadra.

PippoInzaghi ha parlato con i giornalisti a margine della festa organizzata in Comune a Pisa per la storica promozione in Serie A dopo 34 anni, ha parlato del fratello Simone.SUPPORTO FRATERNO – Filippo Inzaghi insieme al suo Pisa ha raggiunto la matematica promozione in Serie A e racconta del rapporto col fratello Simone che ha sempre creduto in lui: «È sempre il primo a incoraggiarmi e a seguire il mio lavoro senza distrarsi dal suo anche se è un grande. Non è da tutti portare per due volte la sua squadra in finale di Champions in tre anni. Il primo messaggio di congratulazione è stato il suo, come sempre. Anche se lui è sempre stato convinto, negli ultimi mesi, che avremmo gioito. Infatti, subito dopo la sconfitta contro lo Spezia e fu lui a dirmi di non abbattersi perché saremmo andati in Serie A».

