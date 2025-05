Piovella Soi | In oftalmologia Ai centrale per risolvere liste d’attesa

L'intelligenza artificiale sta emergendo come una soluzione chiave in oftalmologia, affrontando le crescenti sfide delle lunghe liste d'attesa per interventi e visite. Con tempi di attesa che possono raggiungere i due anni per interventi di cataratta, l'AI offre l'opportunità di ottimizzare i processi e migliorare l'efficienza nel settore sanitario.

(Adnkronos) – "L'intelligenza artificiale in oftalmologia ha un ruolo sempre più centrale, soprattutto in un momento in cui affrontiamo gravi criticità: liste d'attesa lunghissime, con fino a 2 anni per un intervento di cataratta e 1 anno per una visita nel pubblico. L'Ai ci permette di guadagnare tempo prezioso, ottimizzare i processi, evitare tempi morti . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

