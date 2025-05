Piovella Soi | In oftalmologia Ai centrale per risolvere liste d' attesa

L'intelligenza artificiale sta trasformando l'oftalmologia, offrendo soluzioni innovative per affrontare le criticità delle liste d'attesa. Il tesoriere Fism sottolinea l'importanza di una nuova mentalità, unita a esperienza e formazione, per sfruttare al meglio queste tecnologie e migliorare la qualità dei servizi sanitari. Milano, 13 maggio (Adnkronos Salute).

Il tesoriere Fism, 'nuova mentalità, esperienza e formazione per usare al meglio queste tecnologie' Milano, 13 mag. (Adnkronos Salute) - "L'intelligenza artificiale in oftalmologia ha un ruolo sempre più centrale, soprattutto in un momento in cui affrontiamo gravi criticità: liste d'attesa lu

